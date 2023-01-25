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FLANIGAN'S REPORTS EARNINGS

Published: Jan. 25, 2023 at 2:54 PM CST|Updated: 2 hours ago

FORT LAUDERDALE, Fla., Jan. 25, 2023 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, announced results for the 13 weeks and the 52 weeks ended October 1, 2022.  The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and the 52 weeks ended October 2, 2021.






 13 Weeks Ended


 13 Weeks Ended

REVENUES



October 1, 2022


October 2, 2021











RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

31,642,000


$

27,687,000

PACKAGE STORE SALES



7,407,000



5,381,000

FRANCHISE RELATED REVENUES



442,000



421,000

RENTAL INCOME




203,000



107,000

OTHER OPERATING INCOME 



30,000



39,000

TOTAL REVENUES



$

39,724,000


$

33,635,000











NET INCOME ATTRIBUTABLE TO 







FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.


$

1,253,000


$

1,354,000











NET INCOME PER COMMON SHARE







BASIC AND DILUTED


$

0.68


$

0.73


























 52 Weeks Ended


52 Weeks Ended






October 1, 2022


October 2,  2021











RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

123,627,000


$

105,298,000

PACKAGE STORE SALES



31,692,000



29,304,000

FRANCHISE RELATED REVENUES



1,826,000



1,673,000

RENTAL INCOME




814,000



770,000

OTHER OPERATING INCOME



173,000



262,000

TOTAL REVENUES



$

158,132,000


$

137,307,000











NET INCOME ATTRIBUTABLE TO 







FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.


$

6,312,000


$

11,784,000











NET INCOME PER COMMON SHARE







BASIC AND DILUTED


$

3.40


$

6.34

View original content:

https://www.prnewswire.com/news-releases/flanigans-reports-earnings-301730923.html

SOURCE FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.

The above press release was provided courtesy of PRNewswire. The views, opinions and statements in the press release are not endorsed by Gray Media Group nor do they necessarily state or reflect those of Gray Media Group, Inc.