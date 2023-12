East Texas restaurants open for Christmas 2023

EAST TEXAS (KLTV/KTRE) - If you’re unable to make it home for the holidays, below is a list of restaurants open on Christmas Day (December 25) in East Texas.

Tyler

Applebee’s 5502 S Broadway Ave, Tyler, TX 75703 (holiday hours 11:00 a.m. to 12:00 a.m.)

Saltgrass Steak House 7214 S Broadway Ave, Tyler, TX 75703 (holiday hours 11:00 a.m. to 4:00 p.m.)

IHOP 209 S SW Loop 323, Tyler, TX 75702

IHOP 115 W SW Loop 323, Tyler, TX 75701

Denny’s 3244 W Gentry Pkwy, Tyler, TX 75702

Red Lobster 1500 W SW Loop 323, Tyler, TX 75701 (holiday hours 11:00 a.m. to 6:00 p.m.)

Ohayo Sushi 6205 S Broadway Ave Tyler, TX 75703

Country Kitchen 1828 E Southeast Loop 323 Ste. R-LA, Tyler, TX 75703

China King 4542 S Broadway Ave, Tyler, TX 75703

Liang’s 7278 Old Jacksonville Hwy, Tyler, TX 75703

Loggins 137 S Glenwood Blvd, Tyler, TX 75702

Kawa’s Hibachi Grill and Lounge 1024 W SW Loop 323, Tyler, TX 75701

Mikoto Ramen Bar and Sushi 6611 S Broadway Ave Suite 200, Tyler, TX 75703

Mighty Crab 2001 W SW Loop 323, Tyler, TX 75701

Ming’s Cafe 5707 S Broadway Ave, Tyler, TX 75703

Noodles & Dumplings 3300 Troup Hwy, Tyler, TX 75701

Texas de Brazil 2376 Dueling Oaks Dr #100, Tyler, TX 75703

Yamato 2210 W SW Loop 323, Tyler, TX 75701

Lufkin

IHOP 4400 S Medford Dr, Lufkin, TX 75901

Nacogdoches

Denny’s 2615 Stallings Dr N, Nacogdoches, TX 75964

IHOP 4117 North St, Nacogdoches, TX 75965

Longview

Saltgrass Steak House 411 E Loop 281 Ste B, Longview, TX 75605 (holiday hours 11:00 a.m. to 4:00 p.m.)

Applebee’s 101 W Loop 281, Longview, TX 75605 (holiday hours 11:00 a.m. to 12:00 a.m.)

IHOP 203 W Loop 281, Longview, TX 75605

Denny’s 3126 S Eastman Rd, Longview, TX 75602

Red Lobster 3515 McCann Rd, Longview, TX 75605 (holiday hours 11:00 a.m. to 6:00 p.m.)

Kilgore

Denny’s 4315 TX-42, Kilgore, TX 75662

If your restaurant will be open for service on Christmas Day let us know by emailing us and we will add your business to the list.

Copyright 2023 KLTV. All rights reserved.