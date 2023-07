Sinton catcher named player of the year on Texas 4A all-state baseball team

BRYAN, Texas (AP) — Sinton catcher Blake Mitchell has been named player of the year on the Blue Bell/Texas Sports Writers Association’s Class 4A baseball team.

Mitchell batted .457 with 15 doubles, six homers and 42 runs batted in leading Sinton (37-4) to the state tournament.

The LSU signee, who was the eighth overall pick in Major League Baseball's amateur draft by Kansas City, drew 61 walks and had 41 stolen bases.

CLASS 4A

FIRST TEAM

Pitchers — Duncan Bowles, Canyon Randall, sr. R.J. Ruais, Celina, sr.; Braeden Brown, Sinton, sr.

Relief pitcher — Jacob Baker, Cuero, sr.

Catcher — Blake Mitchell, Sinton, sr.

First baseman — (tie) Jaquae Stewart, Sinton, sr.; Jake Gilbreath, Glen Rose, sr.

Second baseman — Cannon Harper, Glen Rose, sr.

Shortstop — Mason Kirk, China Spring, sr.

Third baseman — (tie) Jackson Rooker, Celina, sr.; Orlando Samaniego, El Paso Riverside, sr.

Outfielders — Tyler Fishbeck, Bellville, sr.; Sean Rabe, Celina, sr.; Landun Taylor, Geronimo Navarro, jr.

Designated hitter — Colten Grier, Van, jr.

Player of the Year — Mitchell, Sinton

Coach of the Year — Cory Beckham, China Spring

SECOND TEAM

Pitchers — Jayden Honey, China Spring, sr.; Brooks Brewster, Carthage, sr.; (tie) Jarret Halter, Texarkana Pleasant Grove, soph.; Xander Cloudy, Boerne, sr.

Relief pitcher — Landon Smith, Van, soph.

Catcher — Bryson Bohannon, Aubrey, sr.

First baseman — Dean Hannah, China Spring, soph.

Second baseman — W.T. Jones, Liberty-Eylau, sr.

Shortstop — (tie) Ace Reese, Canton, sr.; Cal Jones, Liberty-Eylau, jr.

Third baseman — Blake Linseisen, Bellville, sr.

Outfielders — Joel Pena, Levelland, sr.; Brayden Mulkey, Davenport, jr.; Hayden Coker, Columbia, jr.

Designated hitter — Kash Wood, Sinton, soph.

THIRD TEAM

Pitchers — Colby Turner, Lufkin Hudson, sr.; Kole Allen, Godley, sr.; (tie) Logan Simmons, Silsbee, sr.; David Wilson, Bullard, jr.

Relief pitcher — Jackson Thompson, Glen Rose, jr.

Catcher — (tie) Hudson Grace, Greenwood, sr.; Hagen Tuck, Andrews, sr.

First baseman — Griffen Williams, Canyon Lake, sr.

Second baseman — Devin Nunez, Navasota, jr.

Shortstop — (tie) Connor Cuff, Carthage, sr.; Nate Barry, Stephenville, sr.; Cam Johnson, Boerne, sr.

Third baseman — Easton Stewart, Snyder, jr.

Outfielders — Kyler Bowman, Stephenville, sr.; Byron McClure, Godley, soph.; Noah Bentley, Celina, sr.

Designated hitter — (tie) Blaine Pircher, Geronimo Navarro, sr.; Chris Sinku, Godley, sr.