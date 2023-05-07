Lady Patriots are Conference Champs
TYLER, Texas (KLTV) - IT WAS A BRIGHT SUNNY AFTERNOON FOR A SOFTBALL SHOWDOWN BETWEEN TWO FIERCE COMPETING TEAMS BATTLING FOR THE LONE STAR CONFERENCE TITLE.
IN THE FIRST INNING THE LADY PATRIOTS WOULD DRAW A COUPLE OF WALKS PUTTING RUNNERS ON FIRST AND SECOND, AND THEN A HARD DRIVEN SINGLE BY COURTNEY PLOCHECK WOULD BRING IN THEIR FIRST RUN OF THE GAME. LATER IN THE INNING UT TYLER GETS ANOTHER RUN ON A BASES LOADED WALK MAKING THE SCORE 2-0.
THEN IN THE SECOND INNING LADY PATRIOTS WITH A RUNNER ON FIRST COURTNEY PLOCHECK AGAIN WITH THE HOT BAT SENDS THIS ONE INTO THE GAP FOR A DOUBLE ALLOWING THE LEAD RUNNER TO THIRD BASE PUTTING RUNNERS IN SCORING POSITION.
NEXT BATTER MICHELLE ARIAS HITS A SHARP GROUNDER TO THE SHORSTOP WHO CAN’T COME UP WITH IT. LADY PATRIOTS GO AHEAD 3-0 ON THE E6.
IN THE THIRD INNING IT WAS OKLAHOMA CHRISTIANS TURN WHEN THE LADY EAGLES WITH RUNNERS ON SECOND AND THIRD MAKE IT IN ON A HARD HIT ROPE DOWN THE LINE BRINGING THE SCORE 3-2 IN THE THIRD INNING.
IN THE SIXTH INNING SAME SCORE, WITH A RUNNER ON SECOND AND 2 OUTS. LADY EAGLES BATTER SENDS THIS ONE INTO THE GAP. IT’S GETS THE RUNNER IN ACROSS THE PLATE AND WE HAVE A TIE GAME AT THREE.
GOING INTO THE SEVENTH INNING THE LADY PATRIOTS NEEDING JUST ONE RUN TO WIN IT. CENTERFIELDER JT SMITH GETS THINGS STARTED WITH A LINE DRIVE SINGLE. IT’S FOLLOWED BY AN INFIELD HIT AND A PLAYERS CHOICE TO PUT RUNNERS ON SECOND AND THIRD FOR MICHELLE ARIAS. NOW HERE IS WHERE IT GETS INTERESTING…THE LADY EAGLES ARE NOT WANTING TO TAKE A CHANCE ON ARIAS WHO HAS HAD A HOT BAT THROUGHOUT THE TOURNAMENT, SO THEY DECIDE TO INTENTIONALLY WALK HER. BUT WHAT DOES ARIAS DO??…SHE TAKES A CUT AT A PITCH MEANT TO PUT HER ON FIRST.
THE BALL ENDS UP BEING DEEP ENOUGH FOR THE RUNNER TO TAG FROM THIRD. THE PLAY AT THE PLATE IS NOT IN TIME AND THE LADY PATRIOTS GET THE WALK OFF WIN AND ARE CROWNED LONE STAR CONFERENCE CHAMPIONS IN AN UMBELEIVABLY BIZARRE FINISH. BUT THEN AGAIN MAYBE NOT SO UNBELEIVABLE, AFTER ALL IT’S WHAT THIS TEAM HAS BEEN DOING ALL SEASON LONG.
“That was the players having been in the pressure moment and in trusting their gut and she made a good swing and my heart dropped,” Head Coach Reed said. “I’m not gonna lie, but her for for having the courage to do something like that and be ready for that moment that was not coaching that’s just having kids that have been worked and ready and have the courage to make those decisions.”
So the girls will celebrate a conference title tonight, but will remain focused on what’s next for the team, the national tournament.
Copyright 2023 KLTV. All rights reserved.