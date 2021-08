2021-2022 East Texas school start dates

EAST TEXAS (KLTV/KTRE) - Students across East Texas are heading back to school. Here are the start dates for school districts across the area:

· Alto ISD August 18

· Big Sandy (Upshur County) August 18

· Bullard ISD August 18

· Canton ISD August 19

· Carthage ISD August 11

· Cayuga ISD August 16

· Central Heights ISD August 23

· Central ISD August 16

· Chapel Hill ISD (Smith County) August 18

· Como-Pickton ISD August 11

· Crockett ISD August 23

· Cushing ISD August 23

· Daingerfield-Lone Star ISD August 17

· Diboll ISD August 20

· Douglass ISD August 18

· Eustace ISD August 18

· Excelsior ISD August 23

· Fruitvale ISD August 13

· Garrison ISD August 18

· Grand Saline ISD August 23

· Grapeland ISD August 18

· Harmony ISD August 12

· Harts Bluff ISD August 11

· Hudson ISD August 16

· Jacksonville ISD August 17

· Jasper ISD August 23

· Laneville ISD August 16

· Leggett ISD August 23

· Leverett’s Chapel ISD August 16

· Lindale ISD August 18

· Longview ISD August 16

· Marshall ISD August 12

· Martinsville ISD August 16

· Mount Pleasant ISD August 18

· Mt Enterprise ISD August 11

· Nacogdoches ISD August 23

· Neches ISD August 16

· New Diana ISD August 13

· Ore City ISD August 18

· Pewitt CISD August 17

· Pine Tree ISD August 18

· Pittsburg ISD August 12

· Quitman ISD August 19

· Rains ISD August 18

· Rivercrest ISD August 19

· Rusk ISD August 11

· Sabine ISD August 11

· San Augustine ISD August 18

· Shelbyville ISD August 16

· Tenaha ISD August 12

· Timpson ISD August 18

· Tyler ISD August 16

· Van ISD August 26

· West Rusk CISD August 23

· Westwood ISD August 18

· Whitehouse ISD August 18

