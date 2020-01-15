Tuesday Hoops: Houston County teams dominate

NACOGDOCHES, Texas (KTRE) - The following are high school scores for Tuesday Jan.14
Boys Scores:
Longview 56, Tyler Lee 54
Nacogdoches 52, Hallsville 30
Marshall 76, John Tyler 52
Pine Tree 54, Lufkin 51
Sulphur Springs 40, McKinney North 29
Lumberton 60, Big Sandy 50
Mt Pleasant 78, Wolfe City 49
Shepherd 66, Leggett 60
Douglass 67, Kerens 42
Hudson 54, Tarkington 34
Van 55, Caddo Mills 44
Kilgore 49, Chapel Hill 48
Spring Hill 68, Gilmer 38
Rains 47, Grand Saline 27
Mineola 76, Lone Oak 31
Jefferson 60, Hughes Springs 28
Tatum 106, Waskom 25
Arp 74, West Rusk 46
Troup 62, Harmony 29
White Oak 65, Gladewater 48
Sabine 55, Winona 45
Carlisle 66, Beckville 41
Big Sandy 49, Hawkins 29
Union Grove 61, Harleton 26
Central 56, Pineywoods 49
Central Heights 67, Hemphill 44
Diboll 81, Newton 42
Woodville 50, Corrigan 47
Trinity 58, Anderson Shiro 49
Grapeland 80, Centerville 63
Lovelady 84, Latexo 47
Garrison 52, Joaquin 26
Tenaha 53, San Augustine 45
Girls Scores:
Tyler Lee 37, Longview 28
Lufkin 39, Pine Tree 22
Hallsville 48, Nacogdoches 41
Rusk 50, Mexia 41
Athens 48, Wills Point 38
Van 41, Mabank 35
Brownsboro 60, Canton 36
Gilmer 48, Spring Hill 20
Chapel Hill 49, Kilgore 38
Fairfield 63, Palestine 24
Carthage 61, Hudson 47
Center 44, Huntington 42
Quitman 45, Alba-Golden 35
Mineola 49, Lone Oak 28
Chapel Hill 88, Chisum 22
Elysian Fields 46, New Diana 28
Hughes Springs 46, Jefferson 44
Daingerfield 54, Ore City 32
Tatum 56, Waskom 22
West Rusk 33, Arp 26
Sabine 71, Winona 22
White Oak 54, Gladewater 42
Harmony 56, Troup 18
Frankston 52, Elkhart 30
Teague 53, Groesbeck 42
Crockett 53, Westwood 35
Central 58, Pineywoods 28
Woodville 88, Corrigan-Camden 21
Como-Pickton 29, Campbell 20
North Hopkins 67, Cumby 39
Martin’s Mill 81, Boles 20
Hawkins 43, Overton 28
Beckville 37, Carlisle 24
Hawkins 47, Big Sandy 18
Grapeland 56, Centerville 37
Cushing 37, Alto 29
Timpson 46, Shelbyville 39
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