Tuesday Hoops: Houston County teams dominate

Tuesday Hoops: Houston County teams dominate
Crockett Basketball (Source: KTRE Sports)
By Caleb Beames | January 15, 2020 at 12:19 AM CST - Updated January 15 at 12:19 AM

NACOGDOCHES, Texas (KTRE) - The following are high school scores for Tuesday Jan.14

Boys Scores:

Longview 56, Tyler Lee 54

Nacogdoches 52, Hallsville 30

Marshall 76, John Tyler 52

Pine Tree 54, Lufkin 51

Sulphur Springs 40, McKinney North 29

Lumberton 60, Big Sandy 50

Mt Pleasant 78, Wolfe City 49

Shepherd 66, Leggett 60

Douglass 67, Kerens 42

Hudson 54, Tarkington 34

Van 55, Caddo Mills 44

Kilgore 49, Chapel Hill 48

Spring Hill 68, Gilmer 38

Rains 47, Grand Saline 27

Mineola 76, Lone Oak 31

Jefferson 60, Hughes Springs 28

Tatum 106, Waskom 25

Arp 74, West Rusk 46

Troup 62, Harmony 29

White Oak 65, Gladewater 48

Sabine 55, Winona 45

Carlisle 66, Beckville 41

Big Sandy 49, Hawkins 29

Union Grove 61, Harleton 26

Central 56, Pineywoods 49

Central Heights 67, Hemphill 44

Diboll 81, Newton 42

Woodville 50, Corrigan 47

Trinity 58, Anderson Shiro 49

Grapeland 80, Centerville 63

Lovelady 84, Latexo 47

Garrison 52, Joaquin 26

Tenaha 53, San Augustine 45

Girls Scores:

Tyler Lee 37, Longview 28

Lufkin 39, Pine Tree 22

Hallsville 48, Nacogdoches 41

Rusk 50, Mexia 41

Athens 48, Wills Point 38

Van 41, Mabank 35

Brownsboro 60, Canton 36

Gilmer 48, Spring Hill 20

Chapel Hill 49, Kilgore 38

Fairfield 63, Palestine 24

Carthage 61, Hudson 47

Center 44, Huntington 42

Quitman 45, Alba-Golden 35

Mineola 49, Lone Oak 28

Chapel Hill 88, Chisum 22

Elysian Fields 46, New Diana 28

Hughes Springs 46, Jefferson 44

Daingerfield 54, Ore City 32

Tatum 56, Waskom 22

West Rusk 33, Arp 26

Sabine 71, Winona 22

White Oak 54, Gladewater 42

Harmony 56, Troup 18

Frankston 52, Elkhart 30

Teague 53, Groesbeck 42

Crockett 53, Westwood 35

Central 58, Pineywoods 28

Woodville 88, Corrigan-Camden 21

Como-Pickton 29, Campbell 20

North Hopkins 67, Cumby 39

Martin’s Mill 81, Boles 20

Hawkins 43, Overton 28

Beckville 37, Carlisle 24

Hawkins 47, Big Sandy 18

Grapeland 56, Centerville 37

Cushing 37, Alto 29

Timpson 46, Shelbyville 39

Copyright 2020 KTRE. All rights reserved.