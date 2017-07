Regresan 3 astronautas de la Estacion Espacial Internacional

MOSCÚ (AP) - Tres astronautas que estaban en la Estación Espacial Internacional aterrizaron a salvo en Kazajistán, informó la NASA el viernes.



El estadounidense Kjell Lindgren; el ruso Oleg Kononenko y el japonés Kimiya Yui regresaron a la Tierra el viernes en su cápsula Soyuz TMA- 17M después de 141 días en el espacio. Tocaron tierra según lo planeado en el noreste de Dzhezkazgan, en Kazajstán.



Kononenko informó al Control de Misión de Rusia de que la tripulación se sentía bien a medida que la cápsula descendía en paracaídas antes de aterrizar suavemente en la oscuridad en estepas nevadas azotadas por el viento.



El comandante de la Expedición 46, Scott Kelly, de la NASA, junto con sus compañeros de tripulación Mikhail Kornienko y Sergey Volkov de Roscosmos permanecen en la estación. Ellos estarán acompañados por tres nuevos tripulantes a partir del martes.



Kelly y Kornienko estén en una misión ruso-estadounidense de un año.



