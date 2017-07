Declaran culpable a policía de Oklahoma por delitos sexuales

OKLAHOMA CITY, Oklahoma, EE.UU. (AP) - Un jurado declaró culpable el jueves a un ex agente policial de Oklahoma City de violación en primer grado con relación a las acusaciones de que agredió a 13 mujeres mientras laboraba.

Daniel Holtzclaw enfrenta una posible cadena perpetua después de que fue condenado.

Holtzclaw, de 29 años, fue acusado de ser un depredador de mujeres en el barrio marginal de Oklahoma City que patrullaba. Los fiscales argumentaron que las detenía bajo el pretexto de que las iba a examinar por órdenes de arresto pendientes o artículos relacionados con drogas, y luego las obligaba a efectuar actos sexuales. La más joven en acusarlo tenía 17 años.

Las 13 mujeres son de raza negra. Muchas de ellas tuvieron problemas con drogas o antecedentes delictivos.

Las acusaciones en contra suya atrajeron atención renovada al problema de delitos sexuales cometidos por agentes del orden.

Holtzclaw no testificó.

