Univision pide a corte desestimar demanda de Trump

Por LARRY NEUMEISTER

NUEVA YORK (AP) - Univision refutó enérgicamente la demanda en su contra por 500 millones de dólares del precandidato presidencial republicano Donald Trump, quien afirmó que la cadena rompió injustamente un contrato para transmitir concursos de belleza.

Univision dijo que la empresa atribuyó su decisión a las "acusaciones desafortunadas" del magnate sobre los inmigrantes mexicanos.

Los abogados de Univision solicitaron en documentos que entregaron el viernes a una corte federal de Manhattan que el juez del caso deseche la demanda que el magnate presentó en julio contra la empresa.

Los abogados dijeron que Trump destruyó el valor de los derechos de Univision para transmitir los concursos Miss USA y Miss Universo cuando anunció el 16 de julio que buscaría la candidatura presidencial republicana.

"Trump ofendió a millones de personas durante aquel anuncio cuando hizo acusaciones desafortunadas sobre los inmigrantes mexicanos, a quienes -según afirmó- 'México envía' a que crucen la frontera hacia Estados Unidos", escribieron los abogados.

Señaló que las declaraciones de Trump "indignaron a los estadounidenses de origen mexicano, a los inmigrantes mexicanos, a los hispanos, y a otros estadounidenses de todos los orígenes", debido a lo cual por lo menos 20 compañías y la ciudad de Nueva York cancelaron relaciones de negocios con el magnate y su marca en las semanas posteriores al anuncio.

Trump alegó en su demanda incumplimiento de contrato, difamación y violaciones a la primera enmienda constitucional.

Matthew Maron, abogado de Trump, dijo que el intento de Univision de desestimar la demanda era "risible".

"Univision puede tratar todo lo que quiera de distraer a la corte y al público de los verdaderos asuntos en disputa. El hecho es que Univision violó deliberadamente su contrato, actuó de mala fe y ocasionó que mis clientes sufrieran significativos daños", dijo Maron. "Por ello, Univision pagará a fin de cuentas".

Los abogados de Univision dijeron que la cadena era la principal compañía de medios para el público hispano en Estados Unidos cuando Trump hizo "comentarios extremos y controvertidos sobre raza y origen nacional".

"Con su diatriba, Trump destruyó el valor de los derechos de esas transmisiones y ni Trump ni Miss Universo hicieron nada para reparar los daños que siguieron a su discurso", expresaron los abogados de Univisión en un documento firmado por el abogado Randy M. Mastro.

En enero, Univision había suscrito un acuerdo mediante el cual tendría durante cinco años los derechos exclusivos para transmitir los concursos Miss USA y Miss Universo en español en Estados Unidos.

Los abogados de Univisión dijeron que Trump agravó los daños que causaron sus declaraciones iniciales sobre los hispanos al afirmar días después que sus aseveraciones eran "totalmente precisas".

Univision anunció el 25 de junio que ponía fin a su relación de negocios con ambos concursos.

En enero, Univision había suscrito un acuerdo mediante el cual tendría durante cinco años los derechos exclusivos para transmitir los concursos Miss USA y Miss Universo en español en Estados Unidos.

Los abogados de Univisión dijeron que Trump agravó los daños que causaron sus declaraciones iniciales sobre los hispanos al afirmar días después que sus aseveraciones eran "totalmente precisas".

Univision anunció el 25 de junio que ponía fin a su relación de negocios con ambos concursos.

"Para finales de junio era evidente que las posturas antimexicanas y antiinmigrantes de Trump serían un punto central de su campaña y que eran irreparables los daños causados al acuerdo de programación de Univision", escribieron los abogados.

"Trump conmocionó la consciencia de la nación cuando acusó a todos los inmigrantes mexicanos (y a muchos espectadores de Univisión) de ser delincuentes y violadores, y después prometer que se convertiría en presidente de Estados Unidos sobre la firmeza de esa acusación".

Copyright 2015 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.